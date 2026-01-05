Βενεζουέλα: O γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο - Real.gr

Ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε την Κυριακή τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας”, δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως “Νικολασίτο”, σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας, παρατήρησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

“Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους”, πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για “ναρκοτρομοκρατία” από την αμερικανική δικαιοσύνη.

“Δεν θα τα καταφέρουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια” δήλωσε. “Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή”.

Έπειτα από μήνες πληγμάτων σε πλοία με την κατηγορία ότι διακινούσαν ναρκωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν το Σάββατο μια θεαματική επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο, 63 ετών, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών.