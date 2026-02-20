Βενεζουέλα: Ο νόμος περί αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο - Real.gr

Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν πολιτικούς, εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην αίθουσα.

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε. Διαβιβάστηκε στην υπηρεσιακή πρόεδρο» Ντέλσι Ροδρίγκες «για την κύρωσή του», είπε στο ημικύκλιο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της αρχηγού του κράτους. Η ανακοίνωση επευφημήθηκε από πολλούς βουλευτές.

Όσοι «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας εξαιρέθηκαν

Ο νόμος περί αμνηστίας δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση στο Καράς στην αρχή της χρονιάς. Αναμένεται να επιτρέψει την αποφυλάκιση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν πολιτικούς.

Τέλος της απεργίας πείνας συγγενών κρατουμένων

Συγγενείς πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε κέντρο κράτησης γνωστό με την ονομασία Zona 7 του Καράκας, σε απεργία πείνας από το Σάββατο, τερμάτισαν όλοι τη διαμαρτυρία αυτή αφού ενημερώθηκαν για την είδηση της αμνηστίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Απαιτώντας την απελευθέρωση δικών τους, δέκα γυναίκες άρχισαν απεργία πείνας μπροστά στην πύλη της φυλακής, όπου κατασκήνωσαν. Καθώς παρουσίασαν προβλήματα υγείας, εννιά σταμάτησαν το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο η δέκατη συνέχιζε τη διαμαρτυρία αυτή χθες Πέμπτη. Η τελευταία την τερμάτισε έπειτα από «136 ώρες» (πέντε ημέρες και πλέον), σύμφωνα με τις συμμετέχουσες.