Βενεζουέλα: Ο στρατός θα εμποδίσει την εγκατάσταση μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ - Real.gr

Αυτό δηλώνει ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βλαντίμιρ Παντρίνο.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας προειδοποίησε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εμποδίσουν την εγκατάσταση στο Καράκας μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

«Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι! Είμαστε μια ελεύθερη χώρα», τόνισε.

Ο στρατός της Βενεζουέλας έχει ορκιστεί πίστη πολλές φορές στον Μαδούρο, ο οποίος ενίσχυσε την εξουσία του από ανέλαβε την προεδρία το 2013.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα αεροπλανοφόρο, με τα πλοία συνοδείας του, για να στηρίξουν όπως λένε τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο του κόσμου, θα πλεύσει στην περιοχή «για να ενισχύσει τα μέσα» που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια», σχολίασε ο Παντρίντο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ προχωρούν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική εκτός από ένα που έγινε στον Ειρηνικό. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ