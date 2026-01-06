Βενεζουέλα: Πυρά κοντά στο προεδρικό μέγαρο, η κατάσταση υπό έλεγχο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πυρά ακούστηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας το βράδυ, περί τις 20:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους συνομίλησε το Γαλλικό Πρακτορείο, πάντως σταμάτησαν κι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, που έκανε λόγο για πτήσεις drones.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν, πέταξαν κοντά στην προεδρία, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πυρ ομάδες ασφαλείας.

Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Επικοινωνίας δεν απάντησε όταν τηλεφώνησε το AFP για να επιβεβαιώσει τα γεγονότα.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (…) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.

#Atencion| #Caracas arde. En torno al Palacio de Miraflores se escuchan ráfagas de disparos y se reportan choques armados en plena vía pública. Tropas y civiles se enfrentan mientras los drones sobrevuelan. El corazón del poder en #Venezuela, bajo fuego.#Urgente #Atencion pic.twitter.com/GCYaQOtJDS — NoticiasBta (@NoticiasBta) January 6, 2026

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς αυτά που μοιάζουν να είναι τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.

Το συμβάν οδήγησε σε κινητοποίηση των δυνάμεων της τάξης γύρω από το προεδρικό μέγαρο, πιστοποιούν ακόμη τα βίντεο.