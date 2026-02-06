Βενεζουέλα - Ροδρίγκες: Το νομοσχέδιο για την αμνηστία υπηρετεί την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση - Real.gr

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας, έκρινε μετά την υιοθέτηση χθες Πέμπτη σε πρώτη ανάγνωση νέου νόμου με τον οποίο δίνεται αμνηστία πως πρόκειται για βήμα προς την «ειρήνη και τη συμφιλίωση».

«Καταγράφηκε πολύ σημαντικό γεγονός για τη Βενεζουέλα: η υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση, ομόφωνα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στο κοινοβούλιο, του νόμου για την αμνηστία», κειμένου που καταρτίστηκε για να προωθηθεί «η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση», είπε αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, που αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον την Τρίτη και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωθεί τυπικά.