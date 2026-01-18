Βενεζουέλα: Στη δημοσιότητα το βίντεο με την απόδραση της Ματσάδο - Real.gr

Η ομάδα διάσωσης Grey Bull με έδρα τις ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο δύο λεπτών που δείχνει πώς βοήθησε την απόδραση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Mαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα τον περασμένο μήνα.

Η Ματσάδο έφυγε από τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου ενώ επί έναν χρόνο κρυβόταν, ώστε να μπορέσει να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία. Επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής του Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν, και η ομάδα του, που περίμεναν σε άλλο πλοίο.

Το επεξεργασμένο βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δείχνει τη στιγμή που η Ματσάδο έφτασε και επιβιβάστηκε στο δεύτερο σκάφος στη μέση της νύχτας.

«Είμαι τόσο βρεγμένη και κρυώνω», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη Ματσάδο να φοράει ένα σκούρο μπουφάν και καπέλο, μιλώντας απευθείας στην κάμερα: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και πολύ ευγνώμων στη Grey Bull».

Το βίντεο τελειώνει με διάφορες φωτογραφίες της Ματσάδο με τον Στερν και την ομάδα του. Η φωνή του Στερν ακούγεται πάνω από τις φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας ότι την είχαν βρει.

Η Grey Bull δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η αποστολή διάσωσης διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως στη μέση της νύχτας σε ταραγμένα νερά. Η ομάδα διάσωσης πραγματοποιεί αποστολές διάσωσης πολιτών σε πολλά μέρη του κόσμου.

Ο Στερν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές και – από ό,τι γνωρίζει – δεν υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά παραδέχτηκε ότι η ομάδα του επικοινωνούσε με τον αμερικανικό στρατό για να τον ενημερώσει για την παρουσία τους στη θάλασσα.