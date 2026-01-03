Quantcast
Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών - Real.gr
real player

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών

14:04, 03/01/2026
Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών

«Θα νικήσουμε» δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησαν - σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Και στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε. Ζήτω η πατρίδα! Πιστοί για πάντα! Δεν θα γίνουμε ποτέ προδότες», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, υποσχόμενος: «Αυτός δεν είναι ο πρώτος αγώνας, αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη… ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε σε όλες τις περιστάσεις».

Φήμες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι ο Καμπέλο, που θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας, ήταν είτε νεκρός είτε συνελήφθη.

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο – Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved