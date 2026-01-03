Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών - Real.gr

«Θα νικήσουμε» δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησαν - σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Και στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε. Ζήτω η πατρίδα! Πιστοί για πάντα! Δεν θα γίνουμε ποτέ προδότες», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, υποσχόμενος: «Αυτός δεν είναι ο πρώτος αγώνας, αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη… ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε σε όλες τις περιστάσεις».

Φήμες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι ο Καμπέλο, που θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας, ήταν είτε νεκρός είτε συνελήφθη.