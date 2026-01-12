Βενεζουέλα: Τη μεσολάβηση του Βατικανού για να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι ζητά η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης - Real.gr

Quantcast
Βενεζουέλα: Τη μεσολάβηση του Βατικανού για να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι ζητά η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης
21:45, 12/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε πρόσφατα με το Νόμπελ Ειρήνης, είπε ότι «η ήττα του κακού πλησιάζει», στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, από τον οποίο ζήτησε να «παρέμβει» υπέρ των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της.

«Με την υποστήριξη της Εκκλησίας και την άνευ προηγουμένου στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η ήττα του κακού στη χώρα πλησιάζει», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ζήτησα (από τον πάπα) να μεσολαβήσει για όλους τους Βενεζουελάνους που παραμένουν σε απομόνωση ή αγνοούνται», πρόσθεσε.

Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς στη Βενεζουέλα όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα άλλες 116 αποφυλακίσεις. Ωστόσο, οι οικογένειες των φυλακισμένων ανυπομονούν, μετά την υπόσχεση που έδωσαν οι αρχές την περασμένη Πέμπτη. Μόνο 50 άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης και της αντιπολίτευσης.

