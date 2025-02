Βερολίνο: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση μπροστά στο Μνημείο για το Ολοκαύτωμα - Real.gr

Τραυματίστηκε ένας 30χρονος τουρίστας από την Ισπανία.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι νωρίτερα απόψε στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άλλος άνδρας.

❗️🇩🇪 – On Friday, February 21, 2025, at around 6:00 p.m., a knife attack occurred near the Holocaust Memorial in Berlin’s Mitte district, close to the U.S. Embassy. A man was seriously injured with stab wounds and rushed to a hospital, while several witnesses received treatment… pic.twitter.com/Edwg74FIsk — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 21, 2025



Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον δρόμο μεταξύ του Μνημείου για το Ολοκαύτωμα και της πρεσβείας των ΗΠΑ, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, δεν είναι ωστόσο γνωστό εάν η τοποθεσία ήταν τυχαία ή συνδέεται με το περιστατικό.

Yet another knife attack in Berlin this time. Multiple people are injured, one severely. As for now, the attacker is still on the loose. Europe is a totally unsafe place nowadays, but when @JDVance states that fact European leaders lose their minds. AfD all the way. pic.twitter.com/1XMWNKeVHd — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 21, 2025



Ο τραυματίας, ένας 30χρονος τουρίστας από την Ισπανία σύμφωνα με το rbb, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ειδικές ομάδες παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

UPDATE: A man has been seriously injured in an attack by an unknown assailant at Berlin’s Holocaust memorial. Police said the man was attacked with a sharp object and that the perpetrator was still at large. For the latest: https://t.co/gxqpKs3y5V pic.twitter.com/zIILvVhmfa — DW News (@dwnews) February 21, 2025

Σημειώνεται πως χθες η αστυνομία συνέλαβε 18χρονο Τσετσένο, ο οποίος θεωρείται ότι σχεδίαζε επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Βερολίνο, με ισλαμιστικό κίνητρο. Ο ύποπτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Αφρική μέσω Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με το Focus, o 18χρονος εκτιμάται ότι είχε συνεργούς και σκόπευε να στείλει επιστολή – βόμβα στην πρεσβεία και, εάν αυτό αποτύγχανε, να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανθρώπους μπροστά στο κτίριο.