«Βέτο» της Ουγγαρίας στις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας - Real.gr

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βουδαπέστη να τηρήσει τη δέσμευσή της για το δάνειο των 90 δισεκ. ευρώ στο Κίεβο.

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο σήμερα στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χορήγηση ενός μεγάλου δανείου στην Ουκρανία, αφού νωρίτερα ένα νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον αγωγό Ντρουζμπά απειλεί να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Κιέβου με τη Βουδαπέστη.

Επί του πεδίου, στην Ουκρανία, όπου αύριο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο έκανε λόγο για μια σπάνια προώθησή των δυνάμεών του στο μέτωπο, αν και η Μόσχα συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους στα νότια.

Το επίκεντρο της διπλωματίας βρισκόταν σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να άρουν τις απειλές τους ότι θα τιμωρήσουν την Ουκρανία επειδή καθυστερεί η επανέναρξη λειτουργία του αγωγού Ντρουζμπά, από τον οποίο εφοδιάζονται με ρωσικό πετρέλαιο. Το Κίεβο λέει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές πριν από ένα μήνα λόγω ρωσικού πλήγματος και ότι τον επιδιορθώνει όσο γρηγορότερα μπορεί. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση.

«Εξαρτάται από την Ουκρανία εάν θα ξαναρχίσει τις παραδόσεις μέσω του αγωγού ή όχι, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι αντιμετωπίζουμε έναν ανοιχτό πολιτικό εκβιασμό», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο κοινοβούλιο. «Η ουγγρική κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό», τόνισε.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, ο Όρμπαν υποστήριξε ότι η βλάβη στον αγωγό ήταν μια «απρόκλητη εχθρική πράξη που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας» και απείλησε να μπλοκάρει το δάνειο, ύψους 90 δισεκ. ευρώ προς το Κίεβο, μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Η Ουγγαρία είχε μπλοκάρει και το προηγούμενο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Κόστα από την πλευρά του προέτρεψε τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία. «Όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συμφωνία, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Η παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας» απάντησε στη δική του επιστολή. «Καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιοι», πρόσθεσε, αναφερόμενος πάντα στο δάνειο το οποίο είχε εγκριθεί από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ