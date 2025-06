Βίαιες συγκρούσεις, καταστροφές και δεκάδες συλλήψεις στο Λος Αντζελες - Τραμπ: Συλλάβετε τους ανθρώπους με μάσκες τώρα! - Real.gr

Σε μια σειρά από αναρτήσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σχολιάζει τις ταραχές που λαμβάνουν χώρα εδώ και τρεις ημέρες στο Λος Άντζελες και ενώ μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στην πόλη από χθες για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών.

«Τα πράγματα φαίνονται πολύ άσχημα, φέρτε τα στρατεύματα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Looking really bad in L.A. BRING IN THE TROOPS!!!

Kαι πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο ιδιαίτερα σεβαστός αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, μόλις δήλωσε ότι οι διαδηλωτές γίνονται πολύ πιο επιθετικοί και ότι θα “πρέπει να επανεκτιμήσει την κατάσταση”, όσον αφορά την προσέλκυση στρατευμάτων. Θα έπρεπε, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ!!! Μην αφήσετε αυτούς τους κακοποιούς να τη γλιτώσουν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!».

Επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τις Αρχές: «Να συλλάβετε τους ανθρώπους με μάσκες τώρα»

ARREST THE PEOPLE IN FACE MASKS, NOW!

Ο Τραμπ απαγόρευσε στους διαδηλωτές να φοράνε μάσκες. «Τι έχουν να κρύψουν» είχε σχολιάσει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Συνολικά 27 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε καθώς οι σκηνές χάους συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στην πολιτεία.

Τα φερόμενα εγκλήματα περιλαμβάνουν τη ρίψη μολότοφ σε έναν αστυνομικό και την εμπλοκή μιας μοτοσικλέτας σε αστυνομικό μπλόκο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ.

LA police are urgently requesting Waymo to shut down its self-driving car app pic.twitter.com/Rw5nswROAC

🔴 CALIFORNIA :📹 MULTIPLE SELF-DRIVING WAYMO CARS, – worth upwards of $600,000 each- HAVE BEEN DESTROYED BY RIOTERS

🇺🇸 Police are using flashbangs and tear gas to disperse protesters in Los Angeles for the third day.

On the 101st highway, a crowd is burning driverless taxis and tearing up dolls with Trump’s image in protest against immigration raids. The Central Police Department has declared… pic.twitter.com/UUrlbVXvx2

