Βιετνάμ: Η στιγμή της ανατροπής τουριστικού σκάφους – Στους 38 οι νεκροί - Real.gr

Σε τουλάχιστον 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ενώ ακόμη αγνοείται η τύχη ορισμένων ανθρώπων μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στον Κόλπο του Αλόνγκ, στο Βιετνάμ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 48 τουρίστες και 5 μέλη πληρώματος ανατράπηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα με σκάφη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή αυτή τουριστική περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 38 από αυτούς που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ 10 έχουν διασωθεί», διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, το Vietnam News Agency, μετέδωσε ότι όλοι οι τουρίστες που επέβαιναν στο σκάφος ήταν Βιετναμέζοι και μεταξύ αυτών βρίσκονταν και παιδιά.

Δεκάδες διασώστες, συμπεριλαμβανομένων συνοριοφρουρών, προσωπικού του ναυτικού, της αστυνομίας και επαγγελματίες δύτες, μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Αν και η θάλασσα έχει ηρεμήσει, οι καιρικές συνθήκες περιορίζουν την ορατότητα, καθιστώντας δύσκολο το έργο των διασωστών.

