«Πνίγηκε» το Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί από τις πλημμύρες - Eικόνες σοκ από drone - Real.gr

Διασώστες συνέχιζαν να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που είχαν βρει καταφύγιο σε δέντρα ή πάνω σε σκεπές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Το νότιο και κεντρικό τμήμα της ασιατικής χώρας πλήττονται από αδιάκοπες βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου, που προκάλεσαν κατ’ επανάληψη πλημμύρες ενώ βύθισαν στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικές τοποθεσίες.

Severe flooding in Vietnam has left around 50 people dead and more than 52,000 homes underwater, turning streets into rivers across parts of the country. pic.twitter.com/aRfzO23C6v — AccuWeather (@accuweather) November 21, 2025

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Κυριακή σε έξι επαρχίες, κυρίως στην Ντακ Λακ, η οποία θρηνεί πάνω από 20 θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Look at the aerial view showing the devastating flooding in Tuy Hoa, Phu Yen province, Vietnam. Today’s update: Death toll: 43, with 9 still missing Houses: 168 destroyed, 67,700+ submerged.

Evacuations: 21,700 families (72,000 people) relocated. Sources: ￼VN express/Xinhua pic.twitter.com/iXn1e16ZdU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 21, 2025

Χθες, διασώστες συνέχιζαν να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που είχαν βρει καταφύγιο σε δέντρα ή πάνω σε σκεπές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων, αρκετοί δρόμοι συνεχίζουν να είναι σήμερα αδιάβατοι και περίπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ και προκάλεσαν ζημιές αξίας άνω των 2 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στη χώρα σημειώνονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο καταστροφικά, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.