Quantcast
Βιετνάμ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Βιετνάμ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

07:23, 29/10/2025
Βιετνάμ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και τουλάχιστον πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους παραλιακούς προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved