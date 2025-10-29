Βιετνάμ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και τουλάχιστον πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους παραλιακούς προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.
🇻🇳 The former imperial city of Hue found itself flooded after record rainfall in #Vietnam. Nearly two metres of water fell in just 24 hours – a record that had been standing since 1999. pic.twitter.com/z37CqVIpBk
— FRANCE 24 English (@France24_en) October 28, 2025