Quantcast
Βίντεο από drones: Η ισοπεδωμένη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους - Real.gr
real player

Βίντεο από drones: Η ισοπεδωμένη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους

20:29, 11/10/2025
Βίντεο από drones: Η ισοπεδωμένη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους

Συγκλονιστικά πλάνα που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην πόλη της Γάζας, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον βορρά του θύλακα μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών.

Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η παροχή βοήθειας άρχισε εκ νέου καθώς η εκεχειρία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα. Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια περνούν σταδιακά από τα συνοριακά περάσματα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και στερήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved