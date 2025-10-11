Βίντεο από drones: Η ισοπεδωμένη Γάζα ενώ οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σπίτια τους - Real.gr

Συγκλονιστικά πλάνα που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην πόλη της Γάζας, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον βορρά του θύλακα μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών.

Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.

Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire. AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. pic.twitter.com/jYZQAELJdr — The Associated Press (@AP) October 11, 2025

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.

Drone footage shows widespread destruction in Gaza City neighbourhoods following weeks of conflict.#Gaza #DroneFootage #Destruction pic.twitter.com/spsR14jV0K — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2025

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η παροχή βοήθειας άρχισε εκ νέου καθώς η εκεχειρία μπαίνει στη δεύτερη ημέρα. Φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια περνούν σταδιακά από τα συνοριακά περάσματα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και στερήσεις.