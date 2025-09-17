Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα - Real.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση της Χαμάς.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στην πόλη της Γάζας.

Στα πλάνα και τα καρέ φαίνονται πάνοπλοι Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες στην πόλη της Γάζας ενώ τεθωρακισμένα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע ‘מרכבות גדעון ב’. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה. שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δείτε live εικόνα:

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.

Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.

Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα –, να εντείνει τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της δημοσιοποίησης έκθεσης επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

«Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους και να επέμβουν», σημείωσαν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Save the Children.

«Οι ηγέτες του κόσμου δεν αναλαμβάνουν δράση. Τα γεγονότα αγνοούνται. Οι μαρτυρίες παραμερίζονται. Και ως άμεση συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται», αναφέρει ακόμη το κείμενο, που θυμίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Οι ΜΚΟ σημειώνουν ακόμη πως κράτη μέλη του ΟΗΕ μοιάζουν να αντιλαμβάνονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κάτι προαιρετικό και δημιουργούν πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», αναφέρει το κείμενο.

Στις οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανακοίνωση συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), η CARE International, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC) και η Oxfam.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες Τρίτη τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι όμηροι κρατούνται σε περιοχές που είναι επικίνδυνες και τόνισε πως το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα χθες ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους που κρατά σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκινά ευρεία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Φοβούνται για τις ζωές των συγγενών τους και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Εξάλλου οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.