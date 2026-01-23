Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι - Real.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε χθες την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, υποστηρίζοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία».

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι γαλλικές ναυτιλιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το πλοίο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο να κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε σήμερα (23/01) στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.

Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder. Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.