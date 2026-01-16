Βίντεο αποτυπώνει για πρώτη φορά φυλή που ζει στον Αμαζόνιο: «Σκεφτόμουν από που θα έρθει το βέλος» λέει περιβαλλοντολόγος - Real.gr

Ένα σπάνιο βίντεο στο οποίο φαίνονται για πρώτη φορά καθαρά μέλη φυλής που ζουν απομωνομένα στον Αμαζόνιο, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Paul Rosolie.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα μέλη της φυλής του Αμαζονίου, δίπλα σε παραλία να παρατηρούν την ομάδα του περιβαλλοντολόγου. Αν και στην αρχή φαίνονται να φοβούνται και να μιλούν μεταξύ τους με αγωνία, στη συνέχεια το άγχος φεύγει και ξεκινούν να κάνουν αστεία μεταξύ τους, δείχνοντας τους επιστήμονες με την «περίεργη» όψη και ρούχα.

Ο περιβαλλοντολόγος, μιλώντας στο podcast του Lex Fridman αποκάλυψε πως αυτή ήταν μία από τις πιο έντονες στιγμές στην πορεία του.

Περιγράφοντας την σπάνια συνάντησή τους, είπε πως προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σώματός τους ενώ εκείνοι φαίνονταν σαν να ένιωθαν απειλή.

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman’s show. The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food. Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Αυτή είναι ίσως η μοναδική φορά που καταγράφονται σε βίντεο τόσο ξεκάθαρα μέλη φυλής του Αμαζονίου. Τα περισσότερα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά τα χρόνια, τους έδειχναν θολούς και από απόσταση.

«Κοίτα πώς κινούνται. Κοίτα πώς δείχνουν. Κοίτα αυτόν με το τόξο. Σκεφτόμουν μόνο από που θα έρθει το βέλος. Όμως μετά κάτι άλλαξε. Καθώς μειωνόταν η απόσταση, τα μέλη της φυλής άρχιζαν να κατεβάζουν τα όπλα τους», λέει ο Paul Rosolie.

«Αυτοί είναι πολεμιστές… έμοιαζαν πραγματικά έτοιμοι για πόλεμο. Μετά στάθηκαν χαλαροί και χαμογέλαγαν», συμπλήρωσε ο Rosolie.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν 200 άγνωστες φυλές εξακολουθούν να υπάρχουν παγκοσμίως, οι περισσότερες από αυτές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου σε Βραζιλία και Περού.

Με πληροφορίες από nypost.com