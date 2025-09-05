ΒΙΝΤΕΟ: Δεν είδε τη γέφυρα και χτύπησε το κεφάλι της - Η βαρκάδα στη Μπρυζ εξελίχτηκε σε εφιάλτη για τουρίστρια - Real.gr

Απρόσμενη εξέλιξη είχε για μία τουρίστρια μια χαλαρή βόλτα στα κανάλια της Μπρυζ, στο Βέλγιο.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral στο TikTok φαίνονται αρκετοί τουρίστες μέσα σε μια βάρκα να περιηγούνται στη Μπρυζ. Ωστόσο κάποιοι αποφάσισαν να σηκωθούν από τις θέσεις τους δίχως να προσέξουν τους κίνδυνους που ελλόχευαν.

Έτσι, μια τουρίστρια χτύπησε το κεφάλι της σε μια γέφυρα, κάτω από την οποία περνούσε η βάρκα.

Αντιδρώντας στη στιγμή, που κινηματογραφήθηκε από τον χρήστη Daniyar Ismailov, κάποιος σχολίασε: «Πρώτον, πώς δεν το πρόσεξες; Και δεύτερον, πώς δεν την έβαλε κανείς κάτω ή δεν της είπε να καθίσει;»