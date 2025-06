ΒΙΝΤΕΟ: Ελέφαντας εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στην Ταϊλάνδη και... άρπαξε σνακ - Real.gr

Ένας περίεργος... πελάτης μπήκε σε μίνι μάρκετ στην περιοχή Πακ Τσονγκ της Ταϊλάνδης, βόρεια της Μπανγκόκ, αναζητώντας φιστίκια και λιχουδιές!

Ο λόγος για έναν τεράστιο ελέφαντα που εθεάθη στις 3 τα ξημερώματα να μπαίνει αμέριμνος στο κατάστημα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. Αφού περιηγήθηκε ανάμεσα στα ράφια, ο ελέφαντας κατέληξε να καταβροχθίσει πακέτα με τραγανές ρυζογκοφρέτες και μερικά αυγά, πριν αποχωρήσει… ήρεμα, όπως ακριβώς μπήκε.

🇹🇭 ELEPHANT TASTES SWEET LIFE IN THAI GROCERY STORE

A well-known wild elephant from Khao Yai National Park, Plai Biang Lek, turned heads in Nakhon Ratchasima when he wandered into a grocery store for a surprise snack session.

Ignoring salty treats, he dug into sweet Thai… pic.twitter.com/7dIgaPMMbh

