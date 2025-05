ΒΙΝΤΕΟ: Γερουσιαστής στις ΗΠΑ κατέρρευσε την ώρα της ομιλίας της - Τελευταία στιγμή την πρόλαβε ο γιατρός - Real.gr

Mια γερουσιαστής στις ΗΠΑ κατέρρευσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τυχερή ήταν η γερουσιαστής της Φλόριντα, Ιλεάνα Γκαρσία, καθώς βρέθηκε ένας γιατρός τη στιγμή που αυτή κατέρρεε. Η τρομακτική σκηνή εκτυλίχθηκε την Τρίτη καθώς η Γκαρσία μιλούσε στο Μαϊάμι για να σχετικά με τα σχέδια για την απαγόρευση της φθορίωσης του νερού σε πολιτειακό επίπεδο, μετέδωσε η New York Post.

Στα μέσα της ομιλίας της η πολιτειακή γερουσιαστής φάνηκε να δυσκολεύεται και ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει. «Κυβερνήτη, συγχωρέστε με, πρέπει να καθίσω, γιατί δεν αισθάνομαι καλά», είπε πριν ακριβώς αρχίσει να καταρρέει.

WATCH: The moment Florida Surgeon General Joseph Ladapo caught Sen. Ileana Garcia as she seemingly fainted or nearly passed out speaking at a press conference today

Garcia ultimately was fine and finished her remarks at the podium pic.twitter.com/Olloxog0AF

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) May 6, 2025