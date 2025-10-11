ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 10χρονη στο Τέξας σώζει τον 7χρονο αδελφό της από πνιγμό πάνω σε τραμπολίνο - Real.gr

Ενα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αδέλφια στο Τέξας παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Η 10χρονη Λία από το Τέξας κατάφερε να σώσει τη ζωή του 7χρονου Λόγκαν, όταν εκείνος άρχισε να πνίγεται από μια καραμέλα την ώρα που έπαιζαν μαζί σε τραμπολίνο στην αυλή του σπιτιού τους, στην περιοχή Lavon.

Τα δύο αδέλφια βιντεοσκοπούσαν το παιχνίδι τους, όπου φαίνονται να πηδούν γελώντας, κρατώντας καραμέλες στο στόμα. Ξαφνικά, ο 7χρονος σταματά, κρατά το στήθος του και προσπαθεί μάταια να ανασάνει, καθώς η καραμέλα έχει σφηνώσει στον λαιμό του.

Χωρίς να χάσει χρόνο, η 10χρονη αδελφή του έτρεξε κοντά του, του χτύπησε δυνατά την πλάτη και στη συνέχεια εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει την καραμέλα και να τον επαναφέρει.

Το βίντεο, που κατέγραψε τη σκηνή, δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Lavon, η οποία επαίνεσε τη μικρή για την ψυχραιμία και τις γνώσεις της. Όπως έγινε γνωστό, η Λία είχε μάθει την τεχνική Χάιμλιχ μέσα από μαθήματα πρώτων βοηθειών για babysitting και από τη μητέρα της, που εργάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η μητέρα των παιδιών, Χέδερ Τζέιμς, δήλωσε στο NBC News: «Ήταν δύσκολο να δω το βίντεο», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας: «Όσο και αν πονάει η καρδιά μου να το βλέπω, είμαι τόσο περήφανη για αυτήν».

Η Χέδερ, που συμμετέχει στο τμήμα ειδικών προγραμμάτων του Αστυνομικού Τμήματος Lavon και διδάσκει μαθήματα διάσωσης, εξήγησε ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το περιστατικό. Η κόρη της έτρεξε αμέσως να την ενημερώσει, ενώ ο μικρός Λόγκαν, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη ήταν η στιγμή, «ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναμπεί στο τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».