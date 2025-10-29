ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που καταρρέει το επταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη - Real.gr

Την στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, κατέγραψε κάμερα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Όπως μπορεί να δει κανείς, το κτίριο φαίνεται να γέρνει και μέσα σε δευτερόλεπτα να καταρρέει για άγνωστη προς στιγμή αιτία, με έναν κάτοικο που περπατούσε εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο να γλυτώνει παρά τρίχα.

Το πλάνο δείχνει το κτίριο να καταρρέει γρήγορα, να σπάνε καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στην περιοχή.

Νεκρά δύο παιδιά

Δύο παιδιά είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης επταόροφου κτηρίου, στην πόλη Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτσαέλι της Τουρκίας.

Tη σορό ενός 12χρονου αγοριού, του Μουχάμαντ Εμίρ Μπιλίρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, εντόπισαν, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα σωστικά συνεργεία, κάτω από τα ερείπια. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, εντοπίστηκε και το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού, πιθανότατα της Νίσα Μπιλίρ, αδερφής του 12χρονου. Σύμφωνα με το CΝN Turk, μετά από οκτώ ώρες αναζήτησης στα συντρίμμια, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη Ντιλαρά Μπιλίρ.