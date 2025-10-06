ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκινητική διάσωση τραυματισμένου τζάγκουαρ - Πάλευε για τη ζωή του σε ποτάμι στη Βραζιλία - Real.gr

Συγκινεί η διάσωση ενός τζάγκουαρ που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία, εκεί όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες παλεύοντας να επιβιώσει.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το άγριο ζώο προσπαθεί να κρατηθεί από ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες προσπαθούν να το προσεγγίσουν με προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι εικόνες της επιχείρησης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να επαινούν την προσπάθεια των διασωστών να σώσουν το εμβληματικό αιλουροειδές του Αμαζονίου.