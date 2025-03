ΒΙΝΤΕΟ: Κομμώτρια έσυρε στο πάτωμα 15χρονη γιατί νόμιζε ότι δεν θα την πλήρωνε - Real.gr

Κομμώτρια από το Μέριλαντ αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για επίθεση σε βάρος 15χρονης πελάτισσας της την οποία έσυρε στο πάτωμα του κομμωτηρίου.

Η στιγμή μάλιστα που η 18χρονη Τζέιλα Κάνιγκχαμ σέρνει την ανήλικη από την κουκούλα στο πάτωμα του κομμωτηρίου και την «πετάει» δίπλα σε μία σακούλα σκουπιδιών καταγράφηκε από το κύκλωμα κλειστής ασφάλειας της επιχείρησης.

«Κάτσε εδώ μέχρι να τα στείλει κάποιος», ακούγεται η Κάνινγκχαμ να λέει στην έφηβο, πιθανώς για την πληρωμή των 150 δολαρίων, στο βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Fox 5, και το οποίο έκτοτε έχει γίνει viral. «Δεν παίζω εγώ. Προσπάθησες να φύγεις. Είσαι τυχερή που δεν σε κάνω μαύρη στο ξύλο», συνέχίζει.

Αφού φεύγει, επιστρέφει λίγο αργότερα και κοιτάζει απευθείας προς την κάμερα παρακολούθησης.

A Maryland hairstylist Jayla Cunningham, 18, is facing criminal charges after she posted a shocking video showing her dragging a 15-year-old client across the salon floor over a dispute about a $150 bill. Allegedly the client tried to leave without paying. pic.twitter.com/ewlx9Bsfce

— Cocksuregenius (@cocksurege41783) March 10, 2025