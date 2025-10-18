ΒΙΝΤΕΟ: Νέα εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη - Real.gr

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο δραστήρια του πλανήτη, εξερράγη ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα προς την κορυφή και φωτίζοντας τον ουρανό με εντυπωσιακά χρώματα.

Η έκρηξη της Παρασκευής, ήταν η 35η από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ψηλότερα ακόμη και από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης προκειμένου να δουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο μετέδωσαν ζωντανά και δεκάδες κάμερες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις θεωρούνται μέρος μιας ενιαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα φαίνεται να ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

🟥 ⛏️ On October 16, 2025

Kīlauea’s Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Hawaiʻi Volcanoes National Park experienced precursory low-level eruptive activity signaling the buildup to episode 35 of the ongoing episodic eruption that began in December 2024. ❤️ 🔁… pic.twitter.com/7q7CCtTU79 — Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) October 17, 2025



Παρότι το θέαμα είναι μαγευτικό, οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αλλαγές στη ροή της λάβας ή εκπομπές ηφαιστειακών αερίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γύρω περιοχές.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, γνωστό για τις εντυπωσιακές αλλά ελεγχόμενες εκρήξεις του, συνεχίζει να υπενθυμίζει τη δύναμη και τη ζωντάνια της φύσης στα ηφαιστειακά νησιά του Ειρηνικού.

Kīlauea volcano, Hawaii Episode 35 LIVE (west Halemaʻumaʻu crater) https://t.co/WPrcrhWetb — Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) October 18, 2025



