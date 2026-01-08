Βίντεο: Πρόβατα εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία και έγιναν viral - Real.gr

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που περίπου 50 πρόβατα μπήκαν στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ Penny, στη Βαυαρία τη Δευτέρα. Οι πελάτες και οι υπάλληλοι του καταστήματος προσπάθησαν να ενθαρρύνουν τα ζώα να φύγουν χτυπώντας τους πάγκους, εκείνα ωστόσο παρέμειναν μέσα περίπου 20 λεπτά μέχρι να φύγουν και όπως ανέφερε το ZDF, «προκάλεσαν απόλυτο χάος» καθώς έριξαν προϊόντα στο πάτωμα, έσπασαν μπουκάλια και άφησαν πίσω κοπριές.
Το περιστατικό πάντως αντιμετωπίστηκε με χιούμορ. Η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο κοινοποίησε μια φωτογραφία του κοπαδιού από το εσωτερικό του καταστήματος και την σχολίασε σατιρικά, ενώ αντί για οποιεσδήποτε συνέπειες, τα πρόβατα εξασφάλισαν ένα χρόνο δωρεάν τροφής ως αντάλλαγμα για τη δωρεάν δημοσιότητα που έλαβε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ από το βίντεο που έγινε viral.
50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.
After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb
— German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026