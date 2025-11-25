Πυρκαγιά σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο με τις πυροσβετικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και κατάστημα λιανικής πώλησης.

BREAKING: London Fire Brigade says 25 fire engines and 150 firefighters are responding to a blaze at a warehouse in Southall, West London.https://t.co/m0zM0N5kcf 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V17TnyOQzH — Sky News (@SkyNews) November 25, 2025



Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στα πληρώματα να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος».

brother the southall fire is not calming down atm help pic.twitter.com/RxRHyf4svH — anya🩻 (@gummycalvary) November 25, 2025

Massive warehouse fire in #Southall today – huge smoke clouds seen from miles away. 25 fire engines are still at the scene and residents have been told to keep windows closed. Full updates on our website. 📹 @gummycalvary (via X) pic.twitter.com/DeSp05RW9Z — Harrow Online (@harrowonline) November 25, 2025

Η πυροσβεστική συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το συμβάν».