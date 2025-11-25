Quantcast
Πυρκαγιά σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
16:29, 25/11/2025
Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο με τις πυροσβετικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και κατάστημα λιανικής πώλησης.

 


Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στα πληρώματα να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος».

 

 

Η πυροσβεστική συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το συμβάν».

