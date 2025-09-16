Βίντεο-σοκ: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 16χρονη επειδή τον απέρριψε - Real.gr

Σοκάρει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που 38χρονος παρασύρει και σκοτώνει με το αυτοκίνητό του μία 16χρονη, λίγη ώρα αφού εκείνη απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις του στη Νέα Υόρκη.

Ο 38χρονος Έντγουιν Κρουζ Γκόμεζ, αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 4:10 π.μ. στη Λεωφόρο Ρούσβελτ στο Έλμχερστ. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Κουίνς, ο Κρουζ Γκόμεζ βρισκόταν έξω από ένα εστιατόριο με αρκετούς άλλους άνδρες όταν συνάντησαν την 16χρονη Τζοάνι Άλβαρεζ και τον φίλο της, μαζί με τη μητέρα και τον πατριό της. Ο Κρουζ Γκόμεζ φέρεται να άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την Τζοάνι και τη μητέρα της και τους πρόσφερε χρήματα σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο φίλος της ανήλικης και ο πατέρας της τσακώθηκαν με τον Κρουζ Γκόμεζ και ήρθαν στα χέρια. Περαστικοί χώρισαν τους τρεις άνδρες και η Τζοάνι, ο φίλος της, η μητέρα και ο πατριός της απομακρύνθηκαν.

Στη συνέχεια, ο Κρουζ Γκόμεζ φέρεται να μπήκε στο SUV του και να έριξε το όχημά του σκόπιμα προς την παρέα χτυπώντας την Τζοάνι, τη μητέρα της και τον πατριό της. Η ανήλικη έχασε τη ζωή της και κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο όπου την παρέσυρε ο 38χρονος. Η μητέρα της μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για να νοσηλευτεί με τραύματα στο πόδι. Ο πατριός της υπέστη άγνωστους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares. Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025

Μετά την παράσυρση, ο 38χρονος διέφυγε από το σημείο και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά τελικά συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο όχημα. Βγήκε από το SUV του και τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα.

Το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του υπόπτου ήταν σχεδόν διπλάσιο από το νόμιμο όριο, σύμφωνα με τις αρχές. Ο 38χρονος είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Πηγή: CBS News