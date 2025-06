Βίντεο σοκ: Η στιγμή που 19χρονη λύνει τη ζώνη από το αλεξίπτωτο πλαγιάς και πέφτει από ύψος 50 μέτρων - Real.gr

Τις στιγμές που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 19χρονης Τίγιανα Ράντονιτς, από τη Σερβία, η οποία έλυσε τη ζώνη από αλεξίπτωτο πλαγιάς με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 50 μέτρων στο Μαυροβούνιο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται η 19χρονη, η οποία εξετάζεται αν είχε υποστεί κρίση πανικού, να βγάζει αρχικά το ειδικό γιλέκο που την κρατούσε δεμένη με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και στη συνέχεια να βγαίνει και από τους ιμάντες ασφαλείας που ήταν περασμένοι στα πόδια της, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Οι τρομοκρατημένοι λουόμενοι στην παραλία περιέγραψαν ότι άκουσαν την Τίγιανα να φωνάζει λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση: «Κατεβάστε με! Κατεβάστε με!». Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Republika ανέφερε ότι άλλοι την άκουσαν να φωνάζει «βοήθεια». Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη, ενώ η 19χρονη γυρνούσε ένα διαφημιστικό βίντεο για ένα τοπικό τουριστικό γραφείο.

Tijana Radonjic, a 19-year-old from Serbia, died after falling over 50 meters during a parasailing video shoot in Becici, near Budva, Montenegro, on May 28, 2025.

Reports say that she unbuckled her seatbelt, possibly due to a panic attack, but her family disputes this.

