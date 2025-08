Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που άνδρας αρπάζει 3χρονο κοριτσάκι σε εμπορικό κέντρο - Πώς τον σταμάτησε η μητέρα της μικρής - Real.gr

Ένας άνδρας με βίαιο παρελθόν, που έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, επιχείρησε να απαγάγει ένα κοριτσάκι 3 ετών σε εμπορικό κέντρο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ πριν από μερικές ημέρες. Πώς τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή η μητέρα του παιδιού.

Στο σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Φέρφαξ, και το οποίο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στις 18 Ιουλίου, ο 26χρονος Andres Caceres Jaldin εμφανίζεται να σηκώνει στα χέρια του τη μικρή και να περπατάει κρατώντας τη στην αγκαλιά του.

Το κοριτσάκι είχε απομακρυνθεί λίγες στιγμές νωρίτερα από κλειστό παιδότοπο στο εμπορικό κέντρο και ο πατέρας της, που είχε αναλάβει να την προσέχει, κάλεσε πανικόβλητος τη σύζυγό του που ψώνιζε σε κοντινό πολυκατάστημα, όταν αντιλήφθηκε ότι η κόρη τους έλειπε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το NBC Washington, η μητέρα εντόπισε τον Jaldin με το μικρό κορίτσι στον δεύτερο όροφο του καταστήματος και του ζήτησε να της παραδώσει την κόρη της. Εκείνος δέχτηκε χωρίς να φέρει αντίρρηση και ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε απλώς να βοηθήσει το κοριτσάκι να βρει τους γονείς του.

Στη συνέχεια, ο Jaldin διέφυγε από το εμπορικό κέντρο με ένα αυτοκίνητο που είχε κλέψει από τοπικό συνεργείο λίγο πριν τη φερόμενη απαγωγή του κοριτσιού.

Η αστυνομία εντόπισε το όχημα σε ξενοδοχείο στην κοντινή περιοχή Chantilly, όπου και συνέλαβε τον Jaldin, ενώ κατόπιν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του για απόπειρα απαγωγής.

A terrifying ordeal ended with a man in police custody, and a young girl safely back with her parents in Fair Oaks last week. https://t.co/bfDTpoey7a

