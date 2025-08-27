ΒΙΝΤΕΟ: Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok - Real.gr

Σαρώνει στην Τουρκία βίντεο με την Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ να τραγουδά το «Όλα σε Θυμίζουν».

Η γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη Σεβάλ Σαμ άκουσε το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, με την αξεπέραστη εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου. Το αγάπησε και αποφάσισε να το κάνει γνωστό και στη χώρα της.

Το σκηνικό για το βίντεο στήθηκε σε μαγαζί με φόντο τη θάλασσα και η δημοφιλής Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι με συναίσθημα και σε άπταιστα ελληνικά.

Τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok με το «Όλα σε Θυμίζουν» είναι διθυραμβικά.

«Η αγάπη, η τέχνη, ο αθλητισμός και ο χορός δεν έχουν θρησκεία, γλώσσα, φυλή ή φύλο», έγραψε κάποιος, ενώ άλλη χρήστρια πρόσθεσε: «Αδερφή μου, αν δεν σε ήξερα, δεν θα καταλάβαινα ότι δεν είσαι Ελληνίδα. Τραγουδάς υπέροχα».

«Με έκανε να αγαπήσω και τα ελληνικά… το τραγουδάει πολύ ωραία… οι Έλληνες σχολίασαν “η προφορά είναι πολύ σωστή”, την επαίνεσαν… τι ευτυχία για εμάς», ήταν το σχόλιο άλλου χρήστη στο TikTok.