Viral στιγμή στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ να... αρωματίζει τον Αλ Σάρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο περιθώριο της σύντομης κατ’ ιδίαν συζήτησής τους, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Τραμπ επέλεξε να κάνει ένα πρωτότυπο δώρο στον Σύρο ομόλογό του: το προσωπικό του άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, ως αναφορά στις δύο προεδρικές του θητείες.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ψεκάζει πρώτα τον εαυτό του με το συγκεκριμένο άρωμα και στη συνέχεια να αρωματίζει και τον Αλ Σάρα, καθώς και μέλη της συριακής αποστολής.
Ο κ. Τραμπ ολοκλήρωσε τη χειρονομία του προσφέροντας ένα ακόμη φιαλίδιο — τη γυναικεία εκδοχή του ίδιου αρώματος — το οποίο, όπως ανέφερε, προορίζεται για τη σύζυγο του προέδρου της Συρίας.
US President Donald Trump gifts Syrian President Ahmed al-Sharaa a bottle of perfume during his visit to Washington.#Trump #Syria pic.twitter.com/bsjnQOQySs
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2025