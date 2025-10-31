Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Real.gr

Συγκλονίζει βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που άφησε πίσω του στην Καραϊβική νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Τα πλάνα δεν είναι από τις θέσεις των επιβατών του αεροσκάφους αλλά από το κόκπιτ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η πτήση διεξάγεται με σχεδόν μηδενική ορατότητα μέσα σε ένα τείχος από νέφη.

Παρά, δε, τις σφοδρότατες αναταράξεις που σχεδόν πέταξαν από τις θέσεις τους πιλότο και συγκυβερνήτες, το πλήρωμα του αεροσκάφους αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane? NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι σαν χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ κάποιος σχολιαστής.

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, «δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου… ποτέ», είπε ένας άλλος.

Σε προηγούμενο βίντεο είχε καταγραφεί το βίαιο ταρακούνημα του αεροσκάφους που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σε εκείνα τα πλάνα φαινόταν το αεροσκάφος να κλυδωνίζεται και αντικείμενα να πέφτουν στο πάτωμα με τους επιβάτες, πάντως, να μένουν γενικά ψύχραιμοι.

«Είστε όλοι καλά;» ρώτησε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ΝΟΑΑ όταν τελείωσαν οι αναταράξεις.