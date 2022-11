Viral η εμφάνιση Λαβρόφ με... iPhone, Apple Watch και αμερικάνικο μπλουζάκι

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δηλώνει «είμαι καλά» εν ώρα εργασίας και διαψεύδει ότι εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μπαλί με αιφνίδιο καρδιακό πρόβλημα. Πάντως αυτό που κέντρισε όλα τα βλέμματα ήταν αυτά που φόραγε o αρχηγός της ρωσικής διπλωματίας, αφού «διαφημίζει» όλα τα προϊόντα ενός δυτικού πολιτισμού από εταιρείες «συνώνυμα» του καπιταλισμού.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7pic.twitter.com/GKu0Ffo1st