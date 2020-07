Viral - Κοριτσάκι διακόπτει ζωντανή σύνδεση στο BBC: «Μαμά πώς τον λένε;» - BINTEO

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με skype από το σπίτι της Dr Clare Wenham, η κόρη της εισβάλλει κρατώντας μια φωτογραφία με έναν... μονόκερο. Ανάλογα περιστατικά έχουμε δει και στο παρελθόν, με αποκορύφωμα έναν καθηγητή πάλι σε σύνδεση στο BBC. Άλλωστε αυτοί είναι οι "κίνδυνοι" του να δουλεύεις από το σπίτι. Η κόρη της, Scarlett, μπαίνει στο πλάνο και αρχίζει να μιλάει στη μητέρα της, χωρίς προφανώς να γνωρίζει ότι είναι στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού. Η καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο London School of Economics συνέχισε να μιλάει για τα δεδομένα των τεστ αγνοώντας αρχικά την κόρη της, αλλά η Scarlett συνέχισε να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή της, ώσπου τελικά ανέβηκε στο γραφείο και άρχισε να κουνάει τη ζωγραφιά με τον μονόκερο. Η μητέρα της τότε την σήκωσε και στη συνέχεια το κορίτσι προσπάθησε να διαλέξει το καλύτερο σημείο για να βάλει τη ζωγραφιά της. Ο παρουσιαστής του BBC, Christian Fraser, δεν επηρεάστηκε και άνοιξε συζήτηση με το παιδί και την ρώτησε το όνομά της. “Scarlett, νομίζω ότι η ζωγραφιά είναι καλύτερα στο κάτω ράφι... είναι ένας εκπληκτικός μονόκερος" της είπε. "Μαμά ποιο είναι το όνομά του;" ρώτησε η μικρή.

Δείτε το απόσπασμα:

"Mummy, what's his name?"

The moment Dr Clare Wenham's daughter interrupted her live on TV ????https://t.co/GKXX7LPwQMpic.twitter.com/pE0g2Q4wVM