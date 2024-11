Here comes the bride… ή μόνο ο πατέρας της.

Ο περήφανος πατέρας, Neil Crossley, περπάτησε όλο χαρά στον διάδρομο ως το ιερό, ξεχνώντας το βασικότερο πίσω του, τη νύφη.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr