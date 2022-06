Viral ο πρίγκιπας Λούις: Κορόιδευε την Κέιτ Μίντλετον, της έκλεινε το στόμα και της έβγαζε τη γλώσσα - ΒΙΝΤΕΟ

Τελευταία μέρα των εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στο θρόνο, σύσσωμη η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ παρακολούθησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας την μεγαλειώδη παρέλαση στο κέντρο του Λονδίνου. Αν και η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, τον είχε βάλει να καθίσει δίπλα της, ίσως, για να τον επιβλέπει, εκείνος δεν σταμάτησε να είναι «άτακτος».

Στις εικόνες που ήρθαν στο φως, ο 4χρονος Λούις φαίνεται να κάνει κοροϊδευτικούς μορφασμούς στη δούκισσα του Κέιμπριτζ, δοκιμάζοντας την υπομονή της. Σε άλλη φωτογραφία ο Λούις κλείνει τα μάτια του με τις παλάμες του, ζητά να πιει αναψυκτικό ενώ μετά κουρασμένος γέρνει στον ώμο της μητέρας του. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο σκανταλιάρης πρίγκιπας αγκάλιασε την Κέιτ και της έδωσε ένα φιλί αφού νωρίτερα προσπαθούσε να της κλείσει με τις παλάμες του το στόμα, όσο εκείνη, μάταια, τον συμβούλευσε να καθίσει φρόνιμος.

Prince Louis, 4, was spotted putting his hand over the mouth of his mother Catherine, the Duchess of Cambridge, as she was talking to him in the royal box during the #PlatinumJubilee pageant https://t.co/JQdVRKJji7pic.twitter.com/j4oki9VMfH