Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων - Real.gr

Δρόμοι αποκλείστηκαν χθες Τρίτη στη Βολιβία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών εναντίον του εκτελεστικού διατάγματος του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, μεταξύ άλλων, ανέφερε η βολιβιανή αρχή αυτοκινητοδρόμων.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος, καταγγέλλοντας γενικευμένη αύξηση του κόστους ζωής, μετά τον διπλασιασμό της τιμής της βενζίνης και των άλλων καυσίμων, καθώς ορισμένα βασικά προϊόντα είναι ήδη πολύ πιο ακριβά.

Μετά την υιοθέτηση του εκτελεστικού διατάγματος τον Δεκέμβριο, η κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, η COB (Central Obrera Boliviana), οργάνωσε μαζικές κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα Λα Πας, κάποιες από τις οποίες αμαυρώθηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Τις τελευταίες ημέρες, στις διαδηλώσεις προστίθενται κι άλλοι τομείς (αγρότες, εκπαιδευτικοί), που τονίζουν πως το διάταγμα ευνοεί μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των συνδικάτων. Όμως οι συνομιλίες δεν είχαν αποτέλεσμα και διαδηλωτές κάλεσαν να αποκλειστούν δρόμοι.

Σύμφωνα με τη βολιβιανή αρχή αυτοκινητοδρόμων, χθες στο τέλος της ημέρας καταμετρώνταν εννιά μπλόκα, στην περιοχή γύρω από τη Λα Πας, καθώς επίσης και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η χώρα των Άνδεων διέρχεται την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, είναι αντιμέτωπη με έλλειψη συναλλάγματος, ειδικά δολαρίων.

Την περίοδο των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων στη Βολιβία, με τελευταία αυτή του προέδρου Λουίς Άρσε (2020-2025), το κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων στις διεθνείς τιμές τους και τα μεταπωλούσε στην εσωτερική αγορά με ζημία. Το σύστημα αυτό μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο έφθασε το 20,4%, ανέφερε χθες Τρίτη το βολιβιανό ινστιτούτο στατιστικής.