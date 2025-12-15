Βολιβία: Είκοσι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες αφού υπερχείλισε ο ποταμός Πιραΐ - Real.gr

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερες από 2.000 οικογένειες επλήγησαν από την υπερχείλιση του ποταμού Πιραΐ, στην ανατολική Βολιβία, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Άμυνας.

«Δυστυχώς, τα επίσημα δεδομένα κάνουν λόγο για 20 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους», είπε ο Αλφρέδο Τρότσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Panamericana.

Ο πρώτο απολογισμός, το Σάββατο, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ