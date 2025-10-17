Βολιβία: Γιος του απερχόμενου προέδρου, Λουίς Άρσε, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία - Real.gr

Γιος του βολιβιανού προέδρου Λουίς Άρσε συνελήφθη χθες Πέμπτη με εντολή της εισαγγελίας στην περιοχή Σάντα Κρους, στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία για «ενδοοικογενειακή βία», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η εισαγγελέας Τζέσικα Ετσεβερία υπέγραψε στα μέσα Σεπτεμβρίου ένταλμα σύλληψης του Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα, 33 ετών, αφού έγινε η καταγγελία.

Αξιωματούχος της εισαγγελίας στη Σάντα Κρους, ο Αλβέρτο Σεβάγιος, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο κ. Άρσε Μοσκέιρα παρουσιάστηκε ενώπιον της κ. Ετσεβερία συνοδευόμενος από συνήγορο.

«Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις της FELCV», αστυνομικής διεύθυνσης ειδικευμένης σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, διευκρίνισε.

Αναμενόταν εντός ωρών να προσαχθεί ενώπιον δικαστή, που θα αποφασίσει για το άμεσο μέλλον του. «Η εισαγγελία ζήτησε να προφυλακιστεί για 180 ημέρες», σημείωσε ο κ. Σεβάγιος.

Οι εισαγγελείς απέφυγαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία του θύματος. Το θύμα έχει στα χέρια του πιστοποιητικό γιατρού που αναφέρει πως πρέπει να του δοθεί αναρρωτική άδεια από την εργασία του για 12 ημέρες και ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο βολιβιανός ποινικός κώδικας προβλέπει ποινές φυλάκισης μεταξύ 2 και 4 ετών για αδικήματα αυτής της φύσης.

Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση ο βολιβιανός πρόεδρος Άρσε, η πενταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, περιορίστηκε να πει πως τα παιδιά του, όλα ενήλικα, είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ηγέτης – διασπασμένης πλέον – παράταξης της αριστεράς, πατέρας τριών παιδιών, αντιμετωπίζει και αυτός έρευνα σε εξέλιξη, έπειτα από καταγγελία μιας πρώην λειτουργού της αρχής ορυχείων και μεταλλείων για εγκατάλειψη οικογένειας ενόσω κυοφορούσε το 2024.