Βολιβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο - Real.gr

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο της Βολιβίας και έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η αστυνομία.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας των Άνδεων. Το λεωφορείο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης.

Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε λίγες ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξήγησε πως περίοικοι έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος προτού φθάσουν τα σωστικά συνεργεία και απεγκλώβισαν θύματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο.

Η τύχη του οδηγού αγνοείται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια του τροχαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, τα οποία αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.