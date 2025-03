«Βόμβα» Τραμπ με επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα - Ολες οι αντιδράσεις - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης την επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, διευρύνοντας τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιβάλουμε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει τους δασμούς ως εργαλείο για αύξηση εσόδων που θα αντισταθμίσουν τις φορολογικές περικοπές που έχει εξαγγείλει, αναζωογονώντας παράλληλα την παρακμάζουσα βιομηχανική βάση της χώρας.

Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 220 δισεκ. δολαρίων και είδη αυτοκινήτου αξίας 474 δισεκ. δολαρίων. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία.

President Donald Trump announces a ‘25% tariff on all cars that are not made in the US.’https://t.co/qrsZoGzHtF

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/I2c5KJfxso

— Sky News (@SkyNews) March 26, 2025