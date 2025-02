«Βόμβα» Ζελένσκι: «Είμαι πρόθυμος να παραιτηθώ για την ειρήνη στην Ουκρανία – Ανταλλάζω τη θέση μου με το ΝΑΤΟ» - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος να παραιτηθεί «αμέσως» από την προεδρία της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείς για αν θα μπορούσε να παραιτηθεί με την αντάλλαγμα την ειρήνη, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε «ναι, θα είμαι χαρούμενος μ’ αυτό αν είναι για την ειρήνη της Ουκρανίας».

Ειδικότερα, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, «Εάν υπάρξει ειρήνη για την Ουκρανία, εάν πραγματικά με χρειάζεστε να εγκαταλείψω τη θέση μου, είμαι έτοιμος… Μπορώ να την ανταλλάξω με το ΝΑΤΟ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιδίωξή του είναι να «κατανοήσει» τη θέση του ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, για να βοηθήσει το Κίεβο να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

«Αλλωστε», συμπλήρωσε, «δεν είναι όνειρό μου να παραμείνω στην προεδρία για μία δεκαετία».

«Θέλω πάρα πολύ κατανόηση από τον Τραμπ. Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πολύ απαραίτητες» υπογράμμισε ακόμη.

Μιλώντας με αφορμή την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι συναντήσεις με τους ξένους ηγέτες που θα επισκεφθούν τη Δευτέρα το Κίεβο, σηματοδοτήσουν ένα «σημείο καμπής».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για την πρόσβαση των ΗΠΑ στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, με αντάλλαγμα τη βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας. «Κάνουμε πρόοδο» είπε, προσθέτοντας ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν έρθει σε επαφή για τη συμφωνία νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

🚨BREAKING: Zelenskyy says that he’s willing to resign from his role in exchange for peace or NATO membership during the press conference on the occasion of 3rd Anniversary of Ukraine-Russia war. 🇺🇦🇷🇺 pic.twitter.com/29o468qyZD

— The Gas Stove 🔥 (@TheGasStovee) February 23, 2025