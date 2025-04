Βόρεια Ιταλία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από την κακοκαιρία - Real.gr

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βενετο, προς εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής. Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή. Πριν λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του.

Heavy rainfall and floods are impacting Northern Italy. These flood events were forecasted two months ago and may spell into May for the Balkans region during the remainder of April. The statistical analogous outlooks of flood risk can be found here

— Hodhodata@statistics (@Statisticizer) April 17, 2025