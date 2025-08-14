Βόρεια Κορέα: Διέψευσε ότι απέσυρε μεγάφωνα προπαγάνδας από τα σύνορα με τη Νότια Κορέα - Real.gr

Η Κιμ Γιο-Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, διέψευσε σήμερα τις ανακοινώσεις του νοτιοκορεατικού στρατού σύμφωνα με τις οποίες η Βόρεια Κορέα απέσυρε τα μεγάφωνα προπαγάνδας της από τα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

«Ουδέποτε αποσύραμε τα μεγάφωνα που είναι εγκατεστημένα στη συνοριακή ζώνη ούτε είμαστε διατεθειμένοι να τα αποσύρουμε», αναφέρει η Κιμ Γιο-Τζονγκ σε δήλωσή της που μεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, διαψεύδοντας κάθε ελπίδα για ύφεση στις σχέσεις με τη Σεούλ.

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει ανησυχητικούς θορύβους.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζάε-Μιούνγκ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές Ιουνίου, έχει υποσχεθεί ότι θα τείνει χείρα φιλίας προς την Πιονγκγιάνγκ, επιχειρηματολογώντας ότι «όποιο κι αν είναι το κόστος, η ειρήνη είναι προτιμότερη από τον πόλεμο».

Στις 5 Αυγούστου, η Σεούλ είχε ανακοινώσει πως άρχισε να αποσύρει τα μεγάφωνά της ως «πρακτικό μέτρο με στόχο να βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων με το Βορρά». Μερικές ημέρες αργότερα, το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως ο βορειοκορεατικός στρατός άρχισε να κάνει το ίδιο.

Όμως στη σημερινή δήλωσή της, η Κιμ απέρριψε οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή.

«Πρόσφατα η Δημοκρατία της Κορέας επιχείρησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη ισχυριζόμενη πως τα μέτρα της ‘καλής θέλησης’ και η πολιτική της ‘κατευνασμού’ βρίσκουν απήχηση, καθώς και να κάνει πιστευτό ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην ΛΔΚ και τη Δημοκρατία της Κορέας ‘αποκαθίστανται’», δήλωσε αναφερόμενη στα δύο κορεατικά κράτη με τις επίσημες ονομασίες τους.

«Διευκρινίσαμε επανειλημμένα ότι δεν έχουμε καμιά βούληση να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας… και αυτή η οριστική θέση και άποψη θα εγγραφούν στο μέλλον στο Σύνταγμά μας», διευκρίνισε.

Η δήλωσή της έγινε ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν από τις 18 ως τις 28 Αυγούστου κοινές ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις.

Από την πλευρά της, η νοτιοκορεατική κυβέρνηση απάντησε σήμερα ότι θα συνεχίσει «να επιδιώκει μέτρα εξομάλυνσης και σταθεροποίησης» με το Βορρά.

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, οι διακορεατικές σχέσεις κλείστηκαν σ’ ένα αδιέξοδο αδιαλλαξίας. Για να οδηγηθούμε, από εκεί, προς μια περίοδο διαλόγου και δέσμευσης, οφείλουμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση με ηρεμία και μακροπρόθεσμη προοπτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού υπουργείου Ενοποίησης.

Οι δύο χώρες παραμένουν τυπικά σε κατάσταση πολέμου, αφού ο πόλεμος της Κορέας του 1950-1953 είχε λήξει με μια ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.

Με πληροφορίες