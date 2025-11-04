Βόρεια Κορέα: Έχει στείλει από τον Σεπτέμβριο 5.000 στρατιώτες στη Ρωσία, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα - Real.gr

Περίπου 5.000 Bορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο για να λάβουν μέρος στην «ανοικοδόμηση υποδομών», δήλωσε σήμερα ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής έπειτα από ενημέρωση της νοτιοκορεάτικης υπηρεσίας πληροφοριών.

«Περίπου 5.000 Bορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταδιακά από τον Σεπτέμβριο αναπτυχθεί στη Ρωσία και αναμένεται να κινητοποιηθούν για την ανοικοδόμηση των υποδομών», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο βουλευτής Λι Σονγκ-Κουέν.

«Υπάρχουν συνεχείς ενδείξεις εκπαίδευσης και επιλογής προσωπικού για πρόσθετες αναπτύξεις στρατευμάτων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη υπηρεσία πληροφοριών περίπου 10.000 Bορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αναπτυγμένοι κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα, συμπλήρωσε ο βουλευτής.

Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες για να αποκρούσουν ουκρανικές δυνάμεις που είχαν εδραιωθεί σε ένα μικρό μέρος της παραμεθόριας ρωσικής επαρχίας Κουρσκ, από τα τέλη του 2024 μέχρι την άνοιξη του 2025.

Περίπου 600 Bορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αυτές τις μάχες, σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Eιδικοί λένε ότι η Βόρεια Κορέα λαμβάνει σημαντική οικονομική βοήθεια, στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια από τη Μόσχα. Βοήθεια καλοδεχούμενη από την Πιονγκγιάνγκ για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί για το πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα σήμερα, η Σεούλ ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ρουκέτες πυροβολικού μία ώρα πριν από την επίσκεψη χθες Δευτέρα του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λι Σονγκ-Κουέν, οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ανοιχτός σε διάλογο με τις ΗΠΑ και «θα επιδιώξει να έρθει σε επαφή όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες».

«Πολλές ενδείξεις υποδηλώνουν» ότι η Πιονγκγιάνγκ «προετοιμάζεται παρασκηνιακά για πιθανές συζητήσεις με τις ΗΠΑ», σημείωσε Νοτιοκορεάτης βουλευτής.

Η επίσκεψη Χέγκσεθ έρχεται έπειτα από μια σειρά από προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο συνάντησε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Ωστόσο, αναλυτές έχουν αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Κιμ, ενισχυμένος από τους δεσμούς του με τη Μόσχα και το Πεκίνο, δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP