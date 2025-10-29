Quantcast
Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στη Νότια Κορέα - Real.gr
real player

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στη Νότια Κορέα

02:00, 29/10/2025
Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες Τρίτη σε εκτόξευση πυραύλων κρουζ προς τη δυτική ακτή της κορεατικής χερσονήσου, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ενόψει της επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο βορεικορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ήταν παρών στην πυραυλική δοκιμή, αναφέρει το KCNA, συμπληρώνοντας πως οι πύραυλοι διένυσαν προκαθορισμένη απόσταση και έπληξαν τους στόχους τους.

Αναφερόμενος στην εκτόξευση των πυραύλων κρουζ, ο Πακ Τζονγκ Τσον, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Βόρειας Κορέας, έκανε λόγο για «σημαντικές επιτυχίες» που καταγράφονται στην ανάπτυξη των «πυρηνικών δυνάμεων» της χώρας του βάσει του σχεδιασμού που έχει θέσει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

21:32 28/10
Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ - Τζέι Ντι Βανς: «Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ - Τζέι Ντι Βανς: «Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

22:35 28/10
Ο τυφώνας Μελίσσα «χτυπά» την Τζαμάικα – Εκκενώσεις και στην Κούβα

Ο τυφώνας Μελίσσα «χτυπά» την Τζαμάικα – Εκκενώσεις και στην Κούβα

23:21 28/10
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

20:45 28/10
«Τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική» - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από άστεγο στη Γλυφάδα

«Τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική» - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από άστεγο στη Γλυφάδα

23:47 28/10
Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που συγκίνησε τη χώρα με το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που συγκίνησε τη χώρα με το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

18:55 28/10
Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά στο σπίτι…»

Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά στο σπίτι…»

16:45 28/10
Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

21:00 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved