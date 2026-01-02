Βόρεια Κορέα: Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο - Real.gr

Quantcast
Βόρεια Κορέα: Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο

09:15, 02/01/2026
Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο, όπου αναπαύονται ο παππούς Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, πρώην αρχηγοί του μονοκομματικού κράτους, πιστοποιεί οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το KCNA, η έφηβη εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της –τον νυν ηγέτη της χώρας και την πρώτη κυρία–, πλαισιωμένη από δεκάδες αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε αίθουσα του μεγάλου Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

Ειδικοί εξέλαβαν την εμφάνιση της νεαρής ως ακόμη μια ένδειξη πως ο κ. Κιμ ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 κι έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περυσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Επίσημα, οι λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί για το παιδί είναι ελάχιστες. Δεν έχει μεταδοθεί ποτέ η ηλικία του, ούτε το όνομά του, από επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον κ. Κιμ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα το 2013 –είναι γνωστό πως ο απομονωτικός ηγέτης έτρεφε λατρεία στους Chicago Bulls και ειδικά στον Μάικλ Τζόρνταν– είχε αποκαλύψει πως το μικρό όνομα του κοριτσιού είναι Τζου Ε. Εκτιμάται πως είναι 13 ή 14 ετών.

Τη Βόρεια Κορέα κυβερνά αφότου εγκαθιδρύθηκε η οικογένεια Κιμ, με τον ιδρυτή της και τον γιο του να αποκαλούνται πάντα «αιώνιοι ηγέτες» στο επίσημο προπαγανδιστικό υλικό.

Η νοτιοκορεατική κατασκοπεία θεωρεί πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κόρη του σημερινού ηγέτη θα γίνει μια μέρα η αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς της δυναστείας που θα αναλάβει την εξουσία.

