Quantcast
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης - «Σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο» - Real.gr
real player

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης – «Σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο»

08:55, 20/01/2026
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης – «Σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο»

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε βιομηχανικό συγκρότημα, καταδικάζοντας την «ανικανότητα» στελεχών του κρατικού μηχανισμού αρμόδιων για οικονομικές υποθέσεις, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, το KCNA.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Γιανγκ Σουνγκ Χο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επιτόπου», αφού τον χαρακτήρισε «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες», σύμφωνα με το KCNA.

«Για να το πούμε απλά, ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο, ατυχές σφάλμα στη διαδικασία επιλογής στελεχών» της κυβέρνησης, ανέφερε και πρόσθεσε «στο κάτω-κάτω, τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες».

Ο κ. Κιμ εγκαινίασε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού βιομηχανικού κέντρου στη Ριονγκσόνγκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

«Εξαιτίας ανεύθυνων, χυδαίων και ανίκανων δημοσίων λειτουργών αρμόδιων για οικονομικά ζητήματα, το πρώτο στάδιο του εκσυγχρονισμού» της εγκατάστασης αντιμετώπισε «δυσκολίες», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Καταφέρθηκε εναντίον κυβερνητικών στελεχών εμφορούμενων από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό».

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως κάποιοι αξιωματούχοι αρμόδιοι για την οικονομική κατεύθυνση «μετά βίας είναι ικανοί να πιλοτάρουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας της χώρας στο σύνολό της και της τεχνολογικής αναβάθμισής της».

Τον Δεκέμβριο, είχε διαμηνύσει σε συνάντησή του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους πως θα ξερίζωνε το «κακό» στον κυβερνητικό μηχανισμό και επιτίμησε ορισμένους, που χαρακτήρισε φυγόπονους.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο έκαναν λόγο για «αποκλίσεις» από την πειθαρχία, ευφημισμός που πιθανόν παρέπεμπε σε φαινόμενα διαφθοράς.

Η Πιονγκγιάνγκ ακόμη προετοιμάζεται για το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών σε πέντε χρόνια. Παρατηρητές αναμένουν πως θα διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στα κομματικά συνέδρια γενικά παρουσιάζονται οι κυριότερες κατευθύνσεις και οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση για τη Γροιλανδία με... AI: Η φωτογραφία με την αμερικανική σημαία και ο «χάρτης» με τους ηγέτες της Ευρώπης στο Οβάλ Γραφείο

Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση για τη Γροιλανδία με... AI: Η φωτογραφία με την αμερικανική σημαία και ο «χάρτης» με τους ηγέτες της Ευρώπης στο Οβάλ Γραφείο

10:05 20/01
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου

Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου

10:00 20/01
Με μοναδικό στόχο τη νίκη στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Με μοναδικό στόχο τη νίκη στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

09:57 20/01
Nicola Peltz: Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Beckham εν μέσω διαμάχης

Nicola Peltz: Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Beckham εν μέσω διαμάχης

09:45 20/01
Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα του Μακρόν που του γράφει: «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα του Μακρόν που του γράφει: «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία»

09:42 20/01
Διακίνηση ναρκωτικών: Ο Ισημερινός θα ανταλλάσσει πληροφορίες με εξειδικευμένο ευρωπαϊκό κέντρο

Διακίνηση ναρκωτικών: Ο Ισημερινός θα ανταλλάσσει πληροφορίες με εξειδικευμένο ευρωπαϊκό κέντρο

09:30 20/01
Σεισμός 4 βαθμών Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

09:29 20/01
Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

09:24 20/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved